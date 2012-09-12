〔台湾债市〕公司债RP利率缓步趋低,寿险资金流出但水位仍高

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透台北9月12日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三大致平稳.部分寿险资金续自市场抽出,但整体而言市场资金仍多,无碍利率水位波动.
证券商交易员指出,部分寿险公司持续自投信和附买回市场抽回资金,但投信的基金水源补足供给.此外,整体而言市场仍处于券源不足的情况,寿险虽见资金小部分流出,但整体资金水位仍波纹不兴.
"投信连公债的RP也愿意做,可见很缺券,"一位证券商交易员说.
他们也表示,票券商的短票金额持续在低水位,成交量都不大.若是这情况再持续下去,也不排除资金涌入公债/公司债的附买回市场,其利率再出现一波下跌.
与公债成交利率相比,仍位于高位的公司债附买回成交利率多在0.85%,较上日在86-0.87%缓慢下滑.
公债方面利率则是持平不变.今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同上日.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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