〔日本债市〕公债价格下跌,观望德国法院裁定及20年期长债标售

路透东京9月12日电---日本公债价格周三下滑,德国法院对欧元区纾困基金做出适法性裁决之前,避险资产的偏好减退.日债超长天期券种也因20年期日债标售在即而承压.

美联储(FED)将在今日展开为期两天政策会议,部分投资人预料将有更多购债计画来刺激经济.这种预期心理推升股市,打压固定收益资产的需求,但投资人态度审慎,因而限制了市场波幅.

德国法院将在周三公布裁决.路透调查显示,法律专家一致预计德国宪法法院将放行欧元区新救助基金和预算法规,不过他们也认为宪法法院将施加严苛的条件,限制德国政府在未来救助行动上的灵活性.[ID:nSB1772136]