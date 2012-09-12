〔欧元区金融〕ECB新购债计画不是政府改革的替代方案--执委亚斯穆森

路透法兰克福9月11日电---欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森周二表示,欧洲央行新购债计画不能取代政府改革及撙节.该言论意在继续施压西班牙改革其问题丛生的经济.

亚斯穆森还着重提到了欧洲央行章程的一项条款,即欧央行也可以出售其之前买进的债券,暗示可以用这种方式向有关国家施压,促其履行改革承诺.

"直接货币交易(OMT)决不是要取代政府继续结构性改革及强化财政的努力,"亚斯穆森说.

"它们是重获信任和确保欧元区长期稳定的基本步骤,"他说.

在被问及欧洲央行是否可根据该项计画卖出未到期债券时,亚斯穆森回答说:"请仔细看第18条章程,总裁在记者会中刻意提到过那条规定."

欧洲央行章程第18条规定,欧洲央行及各国家央行可在金融市场直接买卖,以达其目标.

不过亚斯穆森说,危机措施有其限制.

"中央银行的危机措施...从效果及适法性来看,终有其局限性,"他说."中央银行的主要使命被破坏的风险,也必须纳入考量."(完)