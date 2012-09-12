《热点透视》随着中国景气放缓,澳洲检视自身体质是否虚胖

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 王冠中

路透伦敦9月11日电---中国经济已然放缓,澳洲则是紧张地自我检视.澳洲经济是否安全稳健,或者只是虚有其表而且即将出现问题?答案是两者都有一点.不过潜在的实力暗示,澳洲还是具有韧性的.

过去十年来,中国巨量的需求,使得澳洲矿业出口日益壮大,伴随而来的是债务、贸易和房价升高.矿业投资热潮,以及为澳洲低成本产品付出高昂价格,肯定扭曲了澳洲经济.澳元兑美元从10年前的0.50美元飙升至目前的1.04美元,允许进口大幅增长.

进口增长超越了出口.澳洲的经常帐赤字是国内生产总值(GDP)的3%,由大量的海外融资所支应,使得净外部债务升至相当于GDP的52%.房价也水涨船高.房价在上扬47%于2010年6月触及高点后,仅小幅回落4.7%.

风险在于,中国需求趋疲以及大宗商品价格下滑,可能让澳洲突然呼吸不到空气.但这样的危险如果真的实现,也是有办法因应的.澳洲央行可以将政策利率由目前的3.5%调降,尽管3.5%的政策利率对澳洲来说已是低水准,但已足以让澳元成为投资人青睐的标的.

降息可以削弱汇率,协助平衡经济,使得大宗商品出口能够带来更大量的本币,而且也让非矿业更具竞争力,尤其是观光业.较低了利率,也可能对房市有帮助,缓和房价下滑的情形.

但降息和汇率下滑可能根本不会发生.中国放缓的情况相当轻微,其增长仍旧强劲.仍有许多新的城市待兴建.而且澳洲的出口更加多样化.大型的新投资是在液化天然气领域上.

澳洲身为出口国的命运依赖于中国经济和全球经济.稍稍的节食有益无害.除非中国需求崩跌,否则看来澳洲是不太可能面临更严重的问题.(完)