《汇市简讯》欧元/日圆因回补买需而走扬,在100.25上方有停止单

0325GMT * 欧元/日圆因买回需求不坠而走升,但市场仍为净空头 * 在100.24-25的周二-周一双重顶上方有停止单,在100.50上方有更多停止单 * 若升破100.43的周五高位,则将准备测试101.00,在该水准上方有停止单 * 在7月4日和3日高位(分别为100.66和100.84)之前有一些技术阻力 * 自100.00起及一路向下买兴渐强.(完) --编译 戴素萍;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=