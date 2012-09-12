〔韩国金融〕财长称KDB金融集团IPO案不太可能明年2月前进行

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透首尔9月12日电---韩国企划财政部长官朴宰完周三表示,在现任政府明年2月任期届满之前,国有KDB金融集团高达53亿美元的首次公开上市(IPO)案不太可能进行.
KDB金融集团是韩国产业银行的控股公司及母公司,KDB的民营化一直是韩国总统李明博的一项重要政见,李明博任期将在2013年2月届满.
"KDB金融集团的IPO将需要好几个月的时间,"朴宰完向国会的一个委员会表示.
"即使(国会)同意政府担保(KDB)债务,现任政府要持续推动这项IPO也有时间限制,"朴宰完称.
这项IPO规模估计达2-6兆(万亿)韩元(18-53亿美元).KDB金融集团董事长姜万洙表示,KDB金融可能有10-30%股份上市.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
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