〔美国债市〕美国公债持仓呈中性的投资人比例下滑--调查

路透纽约9月11日电---根据周二公布的一项调查,最近一周投资者对美国公债的中性持仓水准下滑,因投资人评量美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周政策会议是否会推出新一轮量化宽松.

摩根大通证券一周美债客户调查显示,对美国公债持仓"中性",也就是等于其投资组合基准的投资人比例,在周一从前一周的68%降至62%.

这份调查的访问对象包括大型企业客户、保险公司、以及债券、对冲及养老基金.

美国公债配比为"低配"的投资人比例,从前一周的11%升至15%.

美国公债持仓为"高配",即其仓位高于投资组合基准的投资人比例从21%增至23%.

投资人对于美联储周四结束两日会议后推出新一轮刺激政策的预期不断升温.

在揣测央行是否会宣布新一轮买债计画之际,投资人也在忖度这类政策宣布对于美债市场的潜在冲击,以及美联储如果未宣布新计画,美国政府公债价格的可能走向.

摩根大通证券本项调查中,持仓低配的积极型投资人从前一周的15%升至23%.这类型的投资人包括造市商和对冲基金,他们被视为对美债做投机性押注的投资者.

美债持仓中性的积极型投资人比例从前一周的62%降至54%.持仓超配的积极型交易商比例持平于23%.(完)