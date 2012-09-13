〔专栏节选〕该向QE说Bye Bye了！--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月13日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

我们对量化宽松（ＱＥ）已经上瘾了，每年至少要来上一剂庞大的流动性药方。当美国联准会主席柏南克暗示将采取ＱＥ３，或许本月的ＦＯＭＣ（联邦公开市场委员会）就会决定，市场于是上演庆祝行情。在此同时，欧洲央行总裁德拉吉也放话，已准备好「不封顶」购买欧猪公债。宽松轰趴将持续下去。

全球市场会对ＱＥ政策有正面反应，主要是政府没有采取任何行动。美国面对次货危机所引爆的庞大债务时，政府只是把问题往后拖，并没有采取任何实际措施。

美国国债约占ＧＤＰ的一○○％，一定要靠删减支出和提高税收来解决。当预算赤字减少一％，ＧＤＰ就算没有等幅降低，至少也相距不远。没有哪位现任总统会让国家经济萎缩，冲击自己的连任之路。

同样地，欧洲状况类似，财政窘迫的国家，必须面对持续性，甚至是更为严苛的财政紧缩政策；再加上丧失大量的主权，未来的财政政策，包括税制和政府支出计画，都将受到欧盟的严格规范。此外，一旦债务重新议定开始执行，德国的生活水准也面临下滑的可能，和美国如出一辙。

量化宽松是一剂猛药，好入口但后遗症不少。首先，它会让决策者自满，以为只要央行不断努力印钞票，他们便拥有无限制的子弹。若决策者认为央行将持续向全球挹注更大的流动性，他们便不需要采取痛苦且必要的改革方案，而决策者通常是民选的政府首长。

其次，该政策等于是惩罚储蓄者，不论是个人或退休基金这类机构；这些储蓄者十分仰赖现行的市场利率所创造的收入，维系日常的生活所需。利率降低等于挤压消费能力，进而拉低整体的经济成长、减少税收、降低企业投资，最后就是削减就业机会。

量化宽松政策主要希望刺激经济成长，但看看过去二十年的日本，就可得到完全相反的结论：ＱＥ和超低利率搞不好是遏止经济成长的毒药。进一步观察近来全球企业大幅降低债务水准就知，低利率的主要受惠者其实是政府，而不是一般人的你我他。

超低利率让投机者和套利者有机可趁，从低利货币借出大笔资金，转换为高息货币；中国是这类套利交易的牺牲者之一，被迫试图以经济成长为代价，控制信用成长。

在某些时点，这类投机操作的资金流入所造成的通膨影响，将迫使货币贬值，并造成两大主要后果。一是许多企业和避险基金进行套利交易，导致巨额的外汇转换亏损。二是亚洲其他国家的货币，包括新台币，或许也被迫跟进贬值。

通膨也是令人担心的问题，但美国、欧洲没有这个困扰。经济较强劲的国家如中国，才须担心通膨，但台湾也得留神。这就是为什么ＱＥ带动了美国和欧洲市场，但台湾和中国市场却反应淡定的原因。量化宽松政策走到这个地步，或许是该向ＱＥ说不的时候了！(完)

--整理 高洁如; 审校 张喜良

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.