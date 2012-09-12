《汇市简讯》美元/日圆外亚币处于低位,西班牙拟求援报导拉抬欧元

0442GMT * 路透:西班牙考虑向欧洲央行直接货币交易(OMT)计画求援 * 欧元和澳元应声上涨,美元/日圆以外亚币则来到低位 * 西班牙消息很难单就其标题来解读 * MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数上涨1.15%,支撑亚洲(日圆以外)货币.(完) --编译 戴素萍;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=