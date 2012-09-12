《汇市简讯》澳元/美元上涨,受西班牙考虑求援报导所带动

欧洲股市：连续第二周上涨，联合利华受并购消息提振飙升
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
0443GMT * 澳元/美元升至1.0490,受西班牙考虑求援报导所带动 * 盛传在1.0500之前有期权相关卖盘 * 下道较强阻力位为8月23日高位1.0545.(完) --编译 戴素萍;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(