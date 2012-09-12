版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 13:41 BJT

《汇市简讯》欧元空头持续回补

0525GMT

* 欧元中长线空头仍在削减部位

* 日本投资人亦加入行列,来自东京的欧元/日圆买盘不少

* 欧元/日圆在100.25上方有一些停止单,100.50及101.00之上的规模更大

* 欧元/美元隔夜高点1.2872附近有一些卖盘,停止单在1.2875上方

* 1.2900上方有大型停止单,1.3000上方更多.买单从1.2850开始增多.(完)

--编译 蔡美珍;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐