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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 13:49 BJT

《汇市简讯》空头回补推升澳元,涌现新买盘

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* 亚洲时段澳元几乎全线获得追捧,日前的空仓遭回补

* 有来自东京的新买盘,澳元/日圆走高

* 澳元/日圆上档停止单在81.65上方、81.85及82.00

* 澳元/美元在1.0450上方的停止单遭触发,升向1.0481

* 触碰失效选择权界限1.0500的前方有澳元/美元卖盘,停止单位于此处上方及1.0550.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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