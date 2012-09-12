《汇市简讯》空头回补推升澳元,涌现新买盘

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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* 亚洲时段澳元几乎全线获得追捧,日前的空仓遭回补
* 有来自东京的新买盘,澳元/日圆走高
* 澳元/日圆上档停止单在81.65上方、81.85及82.00
* 澳元/美元在1.0450上方的停止单遭触发,升向1.0481
* 触碰失效选择权界限1.0500的前方有澳元/美元卖盘,停止单位于此处上方及1.0550.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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