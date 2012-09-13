服务快讯!!柜台买卖中心 (GTSM)自2012年9月24日起实施瞬间价格稳定措施****

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
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配合证券柜台买卖中心 (GTSM)上柜有价证券等价交易系统自2012年9月24日起实施「瞬间价格稳定措施」，汤森路透亦将于3000Xtra和Eikon即时资讯系统上同步揭露新增资讯。
新增暂缓撮合注记及瞬间价格趋势将于交易时间内通过以下栏位发布:
栏位名称(号码) 揭示项目
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PRC_QL_CD (#118) "TS" 商品实施瞬间暂停交易标志
PRC_QL2 (#131) "LUP"或"LDN" 商品实施瞬间价格稳定措施且瞬间趋跌或趋涨
SALTIM (#379) 实施瞬间价格稳定措施的时间
GV2_TEXT (#1001) "UP"或"DOWN"商品实施瞬间价格稳定措施且瞬间趋涨或趋涨
另外，新增栏位 VWAP (#3404) 发布加权平均价格值(VWAP)。
该数值自生效日起将同时发布在现行栏位 WEIGHTING (#1496)和新增栏位 VWAP (#3404)中。
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。