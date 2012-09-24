服务快讯!!柜台买卖中心 (GTSM)自2012年9月24日起实施瞬间价格稳定措施****

中港个股：金风科技去年净利同比增长5%，逊于市场预期--业绩快报
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
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配合证券柜台买卖中心 (GTSM)上柜有价证券等价交易系统自2012年9月24日起实施「瞬间价格稳定措施」，汤森路透亦将于3000Xtra和Eikon即时资讯系统上同步揭露新增资讯。
新增暂缓撮合注记及瞬间价格趋势将于交易时间内通过以下栏位发布:
栏位名称(号码) 揭示项目
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PRC_QL_CD (#118) "TS" 商品实施瞬间暂停交易标志
PRC_QL2 (#131) "LUP"或"LDN" 商品实施瞬间价格稳定措施且瞬间趋跌或趋涨
SALTIM (#379) 实施瞬间价格稳定措施的时间
GV2_TEXT (#1001) "UP"或"DOWN"商品实施瞬间价格稳定措施且瞬间趋涨或趋涨
另外，新增栏位 VWAP (#3404) 发布加权平均价格值(VWAP)。
该数值自生效日起将同时发布在现行栏位 WEIGHTING (#1496)和新增栏位 VWAP (#3404)中。
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按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一
* 美元料将录得三周来首个周线跌幅 * 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 欧元受到法国大选候选人新结联盟提振 * 比特币触及纪录高位 * 图表：http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月24日 - 美元周五下滑，料将录得三周以来首个周线跌幅，此前新任美国财长给“特朗普通胀行情”泼上些许冷水，此行情曾推动美元在今年稍早触及14年高位。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四展示了一份雄心勃勃的时间表，要在8月底前正式颁布针对中产阶级和企业的减税计划。 他在上周就职以来的首次电视采访中暗示，对于全面税改计划中的关键要素，还有许多工作要做。他称税改是他“首要任务”。 受此言论影响，美元指数 下跌0.2%报100.82，令周线略微下滑。 “就美元走势而言，努钦的言论不像市场预期的那么明显刺激通胀，这或许是打压美元走低的主要原因。”瑞银财富管理的汇市分析师 Geoffrey Yu表示。 “但最终在美国