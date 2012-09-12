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货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 16:07 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--9月12日

路透伦敦9月12日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 215,775 +1,175

锡 11,665 持平

铅 298,400 -2,250

锌 930,050 -3,050

铝 4,854,325 -8,500

镍 120,816 +6

铝合金 81,320 -600

NASAAC 148,240 -20

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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