〔表格〕英国8月请领失业金人数减少1.5万人,为2010年6月来最大降幅

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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路透伦敦9月12日电---英国统计局周三公布:
* 英国8月请领失业金人数减少15,000人(预估为持平),为2010年6月以来最大降幅;失业率为4.8%
* 英国在截至7月的三个月中按ILO标准计算的失业人口减少7,000人;失业率为8.1%(预估为8.0%)
以下为详细数据(若非指明,数据均经季节调整,括弧内为前值):
请领失业金人数 8月 7月 7月初值 预估
较前月变动 -15,000* -13,600 (-5,900) 持平
失业率(%) 4.8 4.8 (4.9)
失业人口(百万人) 1.5705 1.5855 (1.5932)
按国际劳工组织(ILO)标准计算 :
5月-7月 2月-4月 2011年5月-7月 预估
失业人口(百万) 2.592 2.599 2.531
失业率(%) 8.1 8.1 8.0 8.0
三个月变动(千) -7,000 n/a n/a
* 请领失业金人数为2010年6月以来最大降幅
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--编译 王翔琼;审校 于春红
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