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货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 16:41 BJT

〔表格〕英国8月请领失业金人数减少1.5万人,为2010年6月来最大降幅

路透伦敦9月12日电---英国统计局周三公布:

* 英国8月请领失业金人数减少15,000人(预估为持平),为2010年6月以来最大降幅;失业率为4.8%

　* 英国在截至7月的三个月中按ILO标准计算的失业人口减少7,000人;失业率为8.1%(预估为8.0%)

以下为详细数据(若非指明,数据均经季节调整,括弧内为前值):

请领失业金人数 8月 7月 7月初值 预估

较前月变动 -15,000* -13,600 (-5,900) 持平

失业率(%) 4.8 4.8 (4.9)

失业人口(百万人) 1.5705 1.5855 (1.5932)

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :

5月-7月 2月-4月 2011年5月-7月 预估

失业人口(百万) 2.592 2.599 2.531

失业率(%) 8.1 8.1 8.0 8.0

三个月变动(千) -7,000 n/a n/a

* 请领失业金人数为2010年6月以来最大降幅

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 王翔琼;审校 于春红

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