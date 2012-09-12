〔表格〕欧元区7月工业生产较前月成长0.6%,较上年同期下降2.3%

* 欧元区7月工业生产较前月成长0.6%,较上年同期下降2.3%(预估分别为持平和下降3.3%)

* 欧元区6月工业生产修正为较前月下滑0.6%(前值为下跌0.6%),较上年同期下降2.1%(前值为下降2.6%)