〔表格〕欧元区7月工业生产较前月成长0.6%,较上年同期下降2.3%

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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路透布鲁塞尔9月12日电---欧盟统计局周三公布:
* 欧元区7月工业生产较前月成长0.6%,较上年同期下降2.3%(预估分别为持平和下降3.3%)
* 欧元区6月工业生产修正为较前月下滑0.6%(前值为下跌0.6%),较上年同期下降2.1%(前值为下降2.6%)
以下为详细数据(变动百分比):
较前月
2012年
2月 3月 4月 5月 6月 7月
欧元区
整体产出 0.7 -0.1 -1.1 0.9 -0.6 0.6
半成品 -1.3 1.0 -1.3 0.6 -0.5 0.1
能源 8.0 -8.4 5.3 -1.2 1.2 -1.2
资本财 0.9 1.2 -2.9 1.2 -1.2 2.4
耐用消费品 -1.6 -0.1 -1.0 0.3 0.4 -0.5
非耐用消费品 -1.2 1.5 -1.7 2.0 -0.9 -0.6
较上年同期 2012年
2月 3月 4月 5月 6月 7月
欧元区
整体产出 -1.8 -1.7 -2.6 -2.6 -2.1 -2.3
半成品 -4.6 -2.8 -4.6 -3.8 -3.7 -3.3
能源 3.8 -6.4 2.6 -0.5 1.3 0.3
资本财 1.0 2.5 -1.0 -1.8 -0.9 -0.9
耐用消费品 -5.7 -6.1 -6.9 -6.5 -2.5 -9.4
非耐用消费品 -4.5 -1.9 -3.8 -2.1 -2.2 -2.2 (完)
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--编译 洪曦;审校 丁琦
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