〔台湾债市〕殖利率收高,行政院长不降息谈话发酵

路透台北9月12日电---台湾债市殖利率周三收高.受行政院长不降息以刺激经济谈话、台股上涨等利空因素的打击.10年新券101/9发行前交易殖利率连续两天弹升,成交量明显放大,惟逢高也吸引部分银行承接.

交易商并指出,近日台币与台股偏强,台债偏弱的走势,与押注美国料将推出第三轮量化宽松政策(QE3)有关.在美联储会议结论尚未出炉前,债弱于股的格局不会改变,101/9发行前交易殖利率区间看在1.17-1.20%.

"陈冲不降息的谈话,浇熄了市场对宽松政策的预期."一证券商交易员表示.

另一大型民营银行交易员则指出,债市近日面临诸多利空打击,殖利率脱离狭幅整理格局,预料逐步向上垫高的方向不变.

行政院长陈冲昨日下午在一场记者会中表示,"台湾无法像其他国家一样用降税、降息手段来刺激经济,而是从GDP的构成元素着手."[ID:nST0550419]

台湾股市周三收涨1.1%,至逾四个月收盘高位,追随其他地区股市的涨势.加权股价指数.TWII跳涨85.32点至7,570.45,触及5月初以来最高收盘位.

市场对美联储在9月12-13日会议后宣布第三轮量化宽松的预期升温.据一项路透调查,美联储本周推出此类货币刺激举措的机率已经升至60%,高于8月底时预估的45%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.97 1.1888 1.1803-1.1922* 357.5

5 101/6 A01106=TWO +1.00 0.9000 0.8950-0.9000 2.0

101/9发行前交易殖利率连续弹升,今日一度突破1.19%.同年券101/5也曾触及1.20%的波段高点.台债交易打破近日死气沉沉的盘整格局,让交易商进场再战的意愿大幅提升.

"殖利率打上来,大家都会喜极而泣吧."一银行交易员说.

上述交易员认为,纵然101/9短线偏弱,但发行前交易殖利率再向上的空间料将有限,因为该券发行额度仅350亿台币,且市场资金丰沛,实质买盘都等着逢高承接.

另一证券商交易员也持相同看法,他表示,随着殖利率弹升,昨日101/9空单未平仓量已达87亿台币,预料今日还会增加.

"多空双方可能会等到标债时对决."他说.

央行将在下周三(19日)标售101/9,金额350亿台币.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1900

5 101/6 A01106=TWO 0.9000

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)