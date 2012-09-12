版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 14:56 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至四个月高位,美元因QE3预期而承压

路透伦敦9月12日电---英镑兑美元周三欧洲盘初触及四个月高点,因市场预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周将宣布新一轮宽松货币措施,令美元全面承压.

对于德国宪法法庭将会在今日稍晚就欧元区纾困基金做出有利判决的预期,亦提振那些被视为风险偏高的货币.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.15%至1.6094,为5月中旬以来新高.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐