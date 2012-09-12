〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至四个月高位,美元因QE3预期而承压

全球金市：黄金大致持稳，因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透伦敦9月12日电---英镑兑美元周三欧洲盘初触及四个月高点,因市场预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周将宣布新一轮宽松货币措施,令美元全面承压.
对于德国宪法法庭将会在今日稍晚就欧元区纾困基金做出有利判决的预期,亦提振那些被视为风险偏高的货币.
英镑兑美元GBP=D4上涨0.15%至1.6094,为5月中旬以来新高.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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