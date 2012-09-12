〔欧洲政经〕欧盟执委会主席称,希腊若履行改革承诺则可留在欧元区

全球金市：黄金大致持稳，因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透法国斯特拉斯堡9月12日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三表示,若希腊尽一切努力消除对其改革决心的疑虑,且其他国家打消关于留住希腊在欧元区承诺的疑虑,则希腊是可以拯救的.
"我认为若希腊遵守承诺,那么它应能作为欧洲大家庭成员留在欧元区."巴罗索在欧洲议会上表示.
巴罗索还表示,欧洲央行(ECB)在确保欧元未来方面有至关重要的作用.他补充说,ECB有权利也有义务重塑货币政策的完整性,且在二级市场买债在其权责范围之内.(完)
--编译 田建华;审校 隋芬
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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