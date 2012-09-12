〔台湾货币市场〕短率大致持平,资金续呈宽裕

* 资金续呈宽裕,需求仍疲弱

* 短率不动如山

* 央行采宽松政策预期微乎其微

记者 高洁如

路透台北9月12日电---台湾银行间短期利率周三大致平稳.央行隔夜资金与例行性存单发行不多,整体而言市场资金属于宽松,惟需求仍弱,短率不动如山.

资金调度人士表示,银行资金运除了申报存单、买短票之外,拆款需求不大,也让整体市场资金趋松.由于各方对于9月20日的央行第三季理监事会的利率预期多为不变,因此银行并未在资金调配上出现变化,多只是因应季底到来,稍减短票的存量.

台湾行政院长陈冲昨日下午在一场记者会中表示,"台湾无法像其他国家一样用降税、降息手段来刺激经济,而是从GDP的构成元素着手."[ID:nST0550419]

"今天都没什么电话要借钱的,"一位大型银行交易员表示.

本地时间15:31银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.386%,上日则在0.388%;区间落在0.295-0.550%,与上日相同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,同上日.

**短票量稍升**

短票方面,部分银行指出今日发票量稍升,但票券商的资金来源除了卖票之外,拆款也是其一,资金并不难找.

票券商指出,银行资金仍然不少,成交利率多稳于近日低位不变.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

央行今日存单到期金额3,853.4亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)3,565.9亿.本周余日到期情况为:周四705亿、周五4,184亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二超额准备为负24亿台币;累计超额准备为165亿台币,加计前期1%的超额准备为1,127亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则大致平稳.部分寿险资金续自市场抽出,但整体而言市场资金仍多,无碍利率水位波动.

证券商交易员指出,部分寿险公司持续自投信和附买回市场抽回资金,但投信的基金水源补足供给.此外,整体而言市场仍处于券源不足的情况,寿险虽见资金小部分流出,但整体资金水位仍波纹不兴.

"投信连公债的RP也愿意做,可见很缺券,"一位证券商交易员说.

他们也表示,票券商的短票金额持续在低水位,成交量都不大.若是这情况再持续下去,也不排除资金涌入公债/公司债的附买回市场,其利率再出现一波下跌.

与公债成交利率相比,仍位于高位的公司债附买回成交利率多在0.85%,较上日在86-0.87%缓慢下滑.

公债方面利率则是持平不变.今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同上日.(完)