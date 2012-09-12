(重发)〔欧洲金融〕银行业联盟中的银行都应由欧央行监管--欧盟执委会主席

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路透法国斯特拉斯堡9月12日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三表示,欧洲央行(ECB)应在监管欧元区所有银行方面扮演核心角色,勾勒出他所说的朝成立银行业联盟实现的"巨大突破".

"执委会正提出成立单一欧洲监管机制的立法提案."巴罗索对欧洲议会表示.

"这是重大飞跃--是迈向成立银行业联盟的奠基."

"今天提出的单一监管机制,将在ECB扮演关键角色的同时,能够创造一个坚固的框架,"他说.

"监管必需全面,因为系统性风险可能无处不在,不仅仅是在所谓的系统相关性银行上."

提议的银行业联盟设想了三个阶段:首先ECB获得监管所有欧元区银行的权力,欧盟的其它银行同意接受监管;然后设立一支关闭问题银行的基金;最后建立完整机制保护全欧元区公民存款.(完)