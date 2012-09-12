〔欧洲经济〕ECB委员利卡宁称,欧洲的调整可能花上数年时间

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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路透赫尔辛基9月12日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁周三表示,全球经济放缓正损及欧洲控管债务危机的努力,而欧洲的"调整进程"可能长达数年之久.
利卡宁预期2012年底前及2013年全球经济成长不振.
"我们见到欧洲调整进程,基于我们先前金融危机的经验,可能还得花上数年时间,"利卡宁在一份声明中表示.
利卡宁说,得益于欧洲央行的政策举措,货币市场利率已经下滑,但他也表示,政策措施的影响并未均等渗透到地区各个部分,此外,基于欧元瓦解猜测的"无根据的风险溢价"是不可接受的.
利卡宁此番言论发布于芬兰央行的一份全球经济报告.该报告称,"欧元区的不利循环持续以及经济复苏慢于预期的风险都非常之大."(完)
--编译 张明钧/隋芬;审校 田建华/蔡美珍
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