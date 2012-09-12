〔台湾经贸〕台星经济伙伴协议年底前可望完成

路透台北9月12日电---台湾亚太经合会(APEC)领袖代表连战周三表示,APEC期间与新加坡总理李显龙会面,双方谈及台星经济伙伴协议(ASTEP)进展良好,可望在今年年底前完成.

连战在返国记者会上说,双方会谈有很好的进展,"今年年底之前可以把它(ASTEP)完成."

连战同时提及于APEC会场与纽西兰(新西兰)领袖见面,称双方对台纽经济合作协议(ECA)非常乐观,将会有"让人高兴的时间表".

连战此前也与美国国务卿希拉蕊于APEC举行双边会谈,为近期台美双方最高层级的会面,并指出美国将派专人赴台湾为重启台美贸易暨投资架构协定(TIFA)谈判开始前置作业.

台湾近来致力对外签署贸易协定,包括预期在年底前完成与中国的服务贸易谈判,及明年底前完成ECFA(两岸经济协议)的货品贸易谈判,希望借由外贸更加自由化挽救疲弱经济.(完)