〔新债招标〕台湾台电10年债得标利率再创低,惟七年券投标倍数高(更新版)

(新增承销商与台电说法) * 10年券以1.43%定价,再创历史最低纪录 * 七年券投标倍数2.59倍,明显高于10年的1.31倍 路透台北9月12日电---时隔近三个月,台湾最大公司债发行单位--台电10年期无担保公司债以1.43%定价,较6月同年期券得标利率下跌6个基点,再创历史最低纪录. 值得留意的是,本次七年券的投标倍数为2.59倍,明显高于10年券的1.31倍.承销商表示,是否代表近期10年券筹码供应变多,或是买盘嫌10年券殖利率偏低,有待观察.

"10年券投标倍数不高,感觉怪怪的."一大型证券商承销主管说. 台电财务处主管也称,根据以往标售经验,买盘通常对五年与10年券的需求较多,七年反而少一些."这次为何如此,也想去了解了解." 另一大型证券商承销人员认为,这可能是因为没发行五年券,导致短中券买盘集中到七年券有关."10年券的买盘多为寿险业,银行还是喜欢五年与七年券." 根据台电的标售文件显示,本次七年期债券以1.31%定价,较6月标售的同年券下滑8个基点.七年与10年券投标金额为75及97亿台币,各发行29及74亿台币,总共发行103亿台币,较预计发行总额70亿台币增量约47%. 台电前次是在6月29日标售公司债,当时10、七年期券分别以1.490%、1.390%定价,总共发行177亿台币,较预计发行总额120亿台币增量47.5%.[ID:nST0470322] 若纳入本次的标售额度,台电今年已发行612.5亿台币公司债.公司全年发行额度将在900-1,000亿台币左右. 台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 杨淑祯