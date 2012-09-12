〔欧洲汇市〕美元兑瑞郎跌至四个月低点,受美联储刺激措施的预期影响

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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路透伦敦9月12日电---美元兑瑞郎CHF=周三在电子交易平台EBS下跌0.3%至0.93589瑞郎,为5月中以来最低水准.(完)
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