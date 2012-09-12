〔欧洲政经〕德国财长乐见宪法法庭对ESM的判决,称ECB将遵守职责

路透柏林9月12日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周三对德国宪法法庭允许批准欧元区纾困基金的决定表示欢迎,希望此举能够让原告不再采取进一步法律行动.

德国宪法法院周三裁定,德国可以批准欧元区新的纾困基金和预算协议,前提是政府必须保证,若未获得国会批准,德国在欧元区纾困基金的负担不能增加.[ID:nSB1774674]

"如今所有人都能确定欧洲稳定机制(ESM)并未违宪,"朔伊布勒向记者表示.

"希望宪法法院的判决能够在未来让原告不再提出违宪诉讼."他补充道.

朔伊布勒同时也试图安抚德国民众有关欧元区债务危机解决成本升高的疑虑,声称他相信欧洲央行将永远遵守维系物价稳定的职责.(完)