〔欧元债市〕德债期货创7月以来低位,此前德国宪法法院有条件批准ESM

路透伦敦9月12日电---12月德国公债期货周三跌至7月2日以来最低水准,此前德国宪法法院表示可以批准欧元区新的7,000亿欧元纾困基金和预算协议.

德国宪法法院批准欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),对于提高应对欧债危机的火力而言至关重要,并且也是欧洲央行(ECB)新购债计划的关键要求.

12月德国公债期货FGBLZ2跌至139.24的低位,日内下挫114个跳动点.(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

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