〔货币市场〕初级货币市场基金8月欧元区曝险部位上升--摩根大通

路透纽约9月12日电---摩根大通证券周三公布的报告显示,美国初级货币市场基金8月增持欧元区银行债券,因欧债危机蔓延的疑虑略现缓和.

初级货币市场基金8月增持160亿美元欧元区债券,高于7月所增持的140亿美元.

根据摩根大通每月初级货币市场基金持仓分析,这些基金对欧元区银行业的整体曝险部位增至1,830亿美元.

今年迄今,该类基金对欧元区债券持仓增加290亿美元,截至7月止时为130亿美元.

初级货币市场基金和那些只买卖美债的货币市场基金不同,前者可以投资在较具风险的短期银行债券,以追求较高的收益率.

遏制欧债危机的信心在周三获得提振.德国宪法法院批准同意欧元区新的纾困基金欧洲稳定机制(ESM),从而为欧元区压低西班牙或意大利等国家借贷成本的努力铺平道路.[ID:nSB1774712]

"欧洲央行总裁德拉吉7月底时'不惜一切扞卫欧元'的演说,已明显移除欧元区二线国家主权债的风险,有助于改善欧元区银行业的信贷情况,"摩根大通分析师Alex Roever说.

受惠于欧洲央行有可能出手干预,欧洲一项衡量美元融资市场风险的指标达到逾一年来最佳水平.

三个月期欧元/美元货币基差互换EURCBS3M=ICAP达到2011年6月以来最窄.

周三德国法院裁决出炉后,西班牙及意大利公债价格大涨,得债价格下跌.

三个月期欧元/美元货币基差互换从前一天的负27基点收窄至负25基点.去年欧债危机升高时曾走阔达负160基点.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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