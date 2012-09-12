《美债周四展望》公债价格因德宪法法院裁决结果下跌,10年债标售在即

* 德国宪法法院放行欧元区抒困基金令避险买盘下降

* 美国10年期公债标售结果令人失望

* 长债收益率触及近三周最高

* 适逢美联储政策会议或使30年债标售形势复杂化

路透纽约9月12日电---美国公债价格周三下跌,较长期公债收益率(殖利率)触及约三周高位,因此前德国宪法法院支持欧元区新抒困基金,降低了对美国公债的避险买需.

美国10年期公债标售结果令人失望,以及中国或将出台更多经济刺激举措的消息,也助燃美债卖盘.美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议进入第一天.

德国宪法法院周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.法院设下的准许条件还包括:德国在欧洲稳定机制(ESM)的负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.[ID:nSB1774712]

这一结果提振全球股市上涨,不过美股尾盘回吐多数涨幅.

意大利与西班牙公债收益率也因裁决结果下跌.

"看起来欧洲可能最终会有办法暂时稳定(债务)形势."SunTrust私人财富管理公司的固定收益分析师Andrew Richman表示.

除了大致符合预期的德国法院裁决结果外,美国210亿美元10年期公债标售结果略微让人失望,进一步加剧了美债卖盘.

此次标债得标利率为1.764%,较交易商预期高出1个基点.

分析师指出,大型投资基金与外国央行的买盘也低于近期平均水平,不由令人担心周四的130亿美元30年期公债标售.

大量公司债面市也加剧了美国公债压力.汤森路透旗下IFR数据显示,9月前六个交易日美国企业发行了500亿美元债券.

指标10年期公债价格US10YT=RR下跌16/32,收益率上涨5.7个基点至1.758%,为8月22日来最高.

30年期公债价格US30YT=RR下跌1-7/32,收益率上涨6.2个基点至2.915%,为8月21日来最高.

在发行前交易(when-issued)中,交易商预计30年期公债得标利率将为2.9170%.8月得标利率为2.825%.

美国财政部将于周四标售130亿美元30年期公债,正赶上美联储政策会议召开中.

美联储将于周四1630GMT发布政策声明,1800GMT发布最新经济预估,主席贝南克将于1815GMT主持召开媒体发布会.

**押注QE3**

路透调查显示,分析师预计美联储此次会议推出第三轮量化宽松的机率有65%.

利率期货暗示,交易商押注美联储将延长近零利率持续期承诺,从目前的2014年底延长到2015年.

亦有人猜测美联储是否可能调整卖短买长计划.

若美联储周四没有推出第三轮量化宽松,美债可能止跌反弹.

本周收益率曲线趋陡,暗示交易商担心更多刺激政策会推高长期通胀.五年期和30年期公债利差周三扩大至222个基点,为5月11日来最阔.

"我认为风险在于贝南克让人失望."法国兴业银行驻纽约美债交易员Sean Murphy称,"曲线已经趋陡,如果他不拿出点什么来,这种情况将会逆转." (完)

--编译 程琳;审校 母红

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