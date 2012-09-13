〔EIA库存周报〕上周美国原油库存增加,因进口跳升

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
09/07/12 较上周 较上年 09/07/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 359.0 0.2 14.9 359.1 2.0 12.7
馏分油 128.9 2.5 -28.2 128.6 1.5 -29.9
汽油 197.7 -4.2 -15.0 197.7 -1.2 -13.1
取暖油 28.8 0.9 -13.8 28.8 0.1 -13.0
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.2
煤油型航空燃料 42.1 0.0 -2.2 42.1 -1.0 -1.8
原油日加工量 14.3 -0.6 0.1 14.3 -0.3 -0.7
炼厂产能利用率(%)84.3 -2.8 0.4 84.7 -1.4 -2.3
油品供应
(四周移动平均) ------------------18.7 -2.8 0.4
路透纽约9月12日电---周三公布的政府数据显示,上周美国原油库存因进口跳升而增加,但成品油库存有增有减,炼厂缩减产能利用率.
美国能源资料协会(EIA)称,9月7日止当周不计入战略石油储备的国内原油库存增加199万桶,至3.5909亿桶,路透调查分析师预估减少260万桶.
飓风艾萨克在8月最后一周侵袭墨西哥湾,部分石油生产、油管运输及炼厂运转在9月的第一周仍然中断.能源企业差不多已恢复全数海上油田生产,并重启码头和工厂.
EIA数据显示,上周原油库存增加,因日均进口量增加53万桶,至853万桶.
炼厂产能利用率下滑1.4个百分点至84.7%.分析师原先预估为下滑0.8个百分点.
成品油库存有增有减.EIA数据显示,美国汽油库存减少118万桶至1.9772亿桶.分析师原预估为减少160万桶.
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加148万桶至1.2855亿桶,分析师平均预估增加20万桶.
"这项数据是中性偏悲观,艾萨克飓风对供应面影响的消退速度比预期的快,"Again Capital对冲基金的John Kilduff说.
EIA数据还显示,上周墨湾炼厂能利用率下滑2.6个百分点至79.6%,为2011年初以来最低.
美国原油期货交割地库欣的库存减少82.8万桶至4,409万桶.(完)
--编译 李婷仪;审校 艾茂林