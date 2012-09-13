〔荷兰政治〕荷兰首相吕特率领的自民党赢得国内大选

90%选票计算完毕之后,初步开票结果显示,在150个下议院席次中,吕特的中右翼自民党囊括41席,仅比中左翼工党多出两席.

"明天我将展开领导筹组内阁的第一步,"吕特说.但他不愿说明会和哪个党接触来共组政府.