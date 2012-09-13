〔荷兰政治〕荷兰首相吕特率领的自民党赢得国内大选

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透阿姆斯特丹9月13日电---荷兰首相吕特所属政党周四赢得国内大选.
90%选票计算完毕之后,初步开票结果显示,在150个下议院席次中,吕特的中右翼自民党囊括41席,仅比中左翼工党多出两席.
"明天我将展开领导筹组内阁的第一步,"吕特说.但他不愿说明会和哪个党接触来共组政府.
"我刚刚致电吕特祝贺他,自民党再度成为最大党."工党领袖Diederik Samsom承认败选时说.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。