〔台湾汇市〕台币/美元小贬作收终结五连涨,静待美联储揭晓QE3

* QE3决定前市场观望以待
* 央行尾盘干预收贬
* 明早国际盘走势成指引
* 短期台币或再度偏弱
路透台北9月13日电---台币兑美元TWD=TP周四结束五日连涨,收盘贬值3分.亚洲交易时段亚币获利了结卖压出笼,台币实质交易价位也同样偏弱,加上央行尾盘顺势收回升幅,终场以小贬作收.这也预示明日不管美国QE3实施与否,风险偏好已然减弱,台币或将再度偏弱.
汇银人士指出,午夜时分的美国联邦储备理事会(FED)记者会,预期将正式宣布是否有第三轮量化宽松(QE3).不过在答案揭晓前,市场预期已提前反应,今日部分获利了结出场,打压台币走弱,加上小量的实际需求令价格在极窄区间来回,静待政策细节.
"今天晚上的事件太大了,几乎没办法预测,就等明天一早醒来看国际盘的反应."一本地银行交易员称.
此间交易员及分析师认为QE3仍有不确定性,特别因美国总统大选在即,FED所做决定易被外界赋予政治解读,推与不推都易染上政治色彩,也因见解分歧导致本地台币/美元今日盘中价格停滞不前.
海外获利了结的美元回补买单力道更是明显,令海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF美元/台币各天期的折价大幅收敛,一转过去数天的风险胃纳需求.
不过交易员认为明日台币交易区间将难以预估,因取决于午夜至清晨的FED政策说明,以及明日亚洲早盘的表现.尽管欧元EUR=今日持坚,但今起亚币多数已与欧元脱钩,显示新兴市场反应欧元区利多已暂告一段落.
但另有交易员指出,美国经济不佳令美元走弱的长期趋势依旧不变,不过期间市场调节部位或选择先行获利出场将令风险货币上上下下,中长期来看,台币仍有走升空间.
台湾股市.TWII今日同样乏善可陈,收盘微升0.11%至7,578.80点,虽持于四个月高位但未进一步走强;外资及陆资在台股今日买超50.76亿台币,为连续第五日买超,累积买超金额204.28亿.[ID:nST0551459]
亚洲新兴货币周四多数下滑,因投资者在FED稍晚公布政策决定前了结获利.韩元下跌,尽管韩国央行意外维持利率不变.[EMRG/SGCN]
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
----------------------------------------------------------------------------
16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.699 29.669 29.571-29.702 29.670 6.42 8.16
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.610 29.586 29.575-29.619 29.575 4.13 4.36
COSMOS1
----------------------------------------------------------------------------
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.060/-0.050
美元/台币六个月期 -0.185/-0.165 -0.225/-0.205
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良