〔路透专访〕台湾柜买中心冀增加公债增额发行活络委靡市场--董事长

* 建议公债发行前交易时间自15日延至20日

* 增额发行次数改一年两次,发行间隔缩至两个月

* 期许成人民币债券中心,力求降发行成本与减化手续

记者 董永年

路透台北9月13日电---为振兴公债次级交易市场,台湾柜买中心新任董事长李述德表示,将向主管机关提议,让发行前交易时间(when-issued)自现行的15日延长至20日,以及增加增额发行次数,由一年一次改为一年两次.

他并在接受路透专访抛出另类思考模式,指新加坡为了活络金融市场,政府除发行公债外,也大量发行金融债券,虽然让中央政府债务占国内生产总值(GDP)超过100%,但也因此打造出亚太金融中心.台湾是否要将债限限缩在前三年度名目GNP(国民生产毛额)的48%,值得各方思考.

"过去在财政部,是国库需要才发债,现在来到这,当然要为活络市场努力."曾担任财政部长近四年的李述德说.

柜买中心债券部协理黄炳钧也补充说明称,过去曾向主管机关提过增加增额发行(reopen)次数的建议,但因故无法推行.这次柜买中心打算卷土重来,修改建议内容,除增额发行次数由一次改为两次外,增额发行的间隔时间,则由先前建议的三个月缩短成两个月.

"reopen变两个月一次,筹码就不会集中跑出来,也不会一下子不见."他说.

黄炳钧并表示,虽然发行次数增加,但会减少增额公债每次的发行量,预估每期五年、10年主流券的筹码供应量为600亿台币,较现行一年一次的400亿,仅增加200亿,降低因集中到期量太高,对国库资金调度造成的影响.

甫于上月10日接任柜买中心董事长职务的李述德,今年61岁.曾在担任财政部长期间大力推动减税,为台湾10年来任期最长的财政部长.

受筹码过于集中、票券商并入金控以及殖利率处于历史低档等因素影响,近几年台债次级交易市况如江河日下,根据柜买中心统计,2008年买卖断交易的日均值尚有1,289亿台币,但到今年前七月,已大幅滑落至464亿台币.

若以2011年底计,在柜买中心挂牌的公债、公司债及金融债和受益凭证等合计总市值达6.8兆台币,其中中华邮政持有的公债/公司债等固定收益商品,即达1.5兆台币.由于中华邮政买进公债后多持有到到期,在市场流通筹码受限下,交易商难有发挥空间.

**期许成人民币债券中心**

台湾从2005年即建立了国际版债券(Formosa Bond),但碍于资金进出便利性不如邻近香港及新加坡等金融中心,截至目前为止,只有数档以美元与澳币计价的债券挂牌.

不过,李述德认为,两岸因人流、物流产生的庞大金流,应该能让人民币债券有良好的发展环境.

"我相信在台湾发行人民币债券的成本会是最低的,而且手续会更为便捷."他说.

柜买中心副总经理朱竹元则补充,早在8月初即与央行、金管会、财政部赋税署等主管机关召开会议,针对未来在国际版债券新增人民币债券发行与交易平台进行讨论.

"包括交易代号、挂牌条件、交易方式等等都有规划,不会是问题."他说.

惟朱竹元提醒,未来企业在台湾发行人民币债券的筹资额度多寡、能否汇入大陆、税率多少等等,才是攸关台湾能否发展人民币债券市场的关键."整套关节都要打通,非一蹴可及."

不过李述德仍是信心满满,当被问及是否有机会在明年看到第一档人民币债券挂牌时,他说,"我希望今年底就能看到."

两岸央行日前已签署货币清算机制备忘录(MOU),并自签署日60天内各自完成相关准备后生效,双方并将探讨两岸货币互换机制(SWAP)等合作事宜.台湾金管会已指出,货币清算机制一旦建立,将开放国内外汇指定银行(DBU)办理人民币存款、汇款及外汇等业务.目前也正规划开放办理人民币计价的国内基金、国际债券、境外结构商品、保单等.

各界对台湾能否成为人民币债券中心充满期待,为与香港点心债一别苗头,柜买中心正准备举行征名活动,"阿里山债"、"番薯债"、"珍珠奶茶债"、"玉山债"等足以代表台湾特色的称号,都已列为参考.(完)