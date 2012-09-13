〔基金产业〕PIMCO旗舰基金大幅削减美债持仓,称FED扩大购债势不可免

路透纽约9月12日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)周三在其网页上表示,联席投资长葛罗斯旗下的PIMCO总回报债券基金(PIMCO Total Return Fund)8月将美债持仓狂砍三分之一.

该基金为全球最大债券型基金,管理资产规模达2,725亿美元,其美债持仓比重从7月底的33%降至8月底的21%.

指标美国10年期公债收益率(殖利率)自7月24日触及1.394%的历史低点以来便持续上升,周三时已经来到1.75%.

PIMCO共同创办人和联席投资长葛罗斯,近期在给投资者的信件中表示,投资人应该预期股市及债市的报酬下滑.

葛罗斯同时表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)扩大买进公债势不可免,并在8月底接受CNBC称这"已成定局".(完)