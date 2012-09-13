〔基金产业〕PIMCO旗舰基金大幅削减美债持仓,称FED扩大购债势不可免

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约9月12日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)周三在其网页上表示,联席投资长葛罗斯旗下的PIMCO总回报债券基金(PIMCO Total Return Fund)8月将美债持仓狂砍三分之一.
该基金为全球最大债券型基金,管理资产规模达2,725亿美元,其美债持仓比重从7月底的33%降至8月底的21%.
指标美国10年期公债收益率(殖利率)自7月24日触及1.394%的历史低点以来便持续上升,周三时已经来到1.75%.
PIMCO共同创办人和联席投资长葛罗斯,近期在给投资者的信件中表示,投资人应该预期股市及债市的报酬下滑.
葛罗斯同时表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)扩大买进公债势不可免,并在8月底接受CNBC称这"已成定局".(完)
--编译 张明钧;审校 石冠兰/蔡美珍
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。