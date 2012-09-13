〔英国央行〕委员布罗德班特敦促将重心放在就业,而不是经济成长

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透英国达勒姆9月12日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周三表示,央行应该要看看强劲的就业成长,而不是疲弱的产出,以此作为制定适宜的未来通胀和货币政策的指导.
布罗德班特反对英国央行在7月重启资产买进的刺激计画,在达勒姆大学商学院所发表的演说中,他概述了为何需求缺乏不是英国衰退经济所面临的基本问题.
他表示,在金融危机之后,对没有生产性的业务,像是商业不动产,银行似乎太乐意予以包容,对更有前途的公司反而吝于放贷.
这大致可以用来解释为何英国生产力在金融危机以来如此之疲弱.有潜力的公司可能会增聘员工,但却无法取得能用于投资以使其更有生产力的贷款.
"我们在制定政策时,不能只考虑到其影响需求的能力,也要想到其有无能力改善经济中的资金流动,"布罗德班特表示.
"其次,身为货币政策制定者,我们对产出变动的关注应该要比较少,对就业的变化则需相对较多,"他继续说道."如果就业下滑,我们可能会放宽政策,如果就业成长改善,可能会紧缩政策."
他并称,自从金融危机以来,英国的通胀(大都高于2%目标)和就业的关连性要比产出大上许多.(完)
--编译 戴素萍; 审校 高琦
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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