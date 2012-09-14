〔台湾货币市场〕9月14日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北9月14日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4,184亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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宽松因素:
--央行存单到期2兆7,261.7亿台币:
09/15 977.50亿
09/16 2,461.00亿
09/17 248.00亿
09/18 46.00亿
09/19 3,629.00亿
09/20 436.00亿
09/21 2,770.00亿
09/22 515.00亿
09/23 2,328.00亿
09/24 162.00亿
09/25 64.50亿
09/26 3,378.70亿
09/27 351.00亿
09/28 2,990.00亿
09/29 848.50亿
09/30 3,235.50亿
10/01 252.00亿
10/02 80.00亿
10/03 2,489亿
--公债还本付息104.0625亿台币:
09/15 93甲8期8息 18.3750亿
09/19 92甲7期9息 11.0000亿
09/21 96甲6期5息 15.4375亿
09/21 99甲8期2息 9.0000亿
09/24 97甲6期4息 17.0000亿
09/28 89甲3期13息 24.5000亿
09/30 100甲9期1息 8.7500亿
--国库券到期300亿台币:
09/19 财100-11 300亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--9/24: 101/9期10年期公债发行,金额为350亿台币,9月19日标售.
--9月底营利事业所得税暂缴,估计400-500亿台币.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。