〔英国经济〕英国公债收益率未见通胀预期升温的迹象--央行报告

路透伦敦9月13日电---英国央行研究显示,英国政府公债收益率(殖利率)创纪录新低,反映市场对于长期实行超宽松货币政策的预期,同时也显示投资人对于长期风险评估或通胀预期未有改变的迹象.

"最有可能的解释是,10年期现券收益率偏低是因为货币政策维持宽松的时间,料将较先前的宽松循环来得久."央行在周四公布的季度报告中表示.

研究者寻找推动英国10年期公债收益率GB10YT=RR下滑的原因,因市场利率包含了市场对于未来政策利率、通胀及风险的预期.英国10年期公债收益率于7月创下约1.4%的历史低点.

由于通胀近三年来均处于英国央行的2%目标之上,部分央行官员因而担心投资人可能会将长期较高的通胀因素反映在市场价格上.

但研究人员发现并没有找到这方面的证据.报告指出,通胀风险溢价及预期从金融危机高峰时的低点上升,但保持在接近危机前的水准,"意味着通胀预期的稳定性没有减弱".

季报中有关通胀期权的第二篇文章则指出,投资人对于未来通胀的不确定感在危机期间大幅升高,且仍维持在高档;通胀期权是对冲未来通胀风险的金融工具.(完)