《汇市简讯》投资人若对中国政权移转不安,澳元/美元易受冲击

0244GMT 有关中国政权接班人习近平健康状况的揣测和不确定性愈演愈烈,有传言称是背痛、心脏病病发或中风. 目前市场和投资者信心未受影响,但万一投资者变得紧张不安,澳元/美元因处于高水准而容易受到影响.(完) --编译 戴素萍;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=