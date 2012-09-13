〔台湾债市〕101/9发行前交易殖利率开高收低,标售前难有波段行情

路透台北9月13日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周四开高收低.盘初先反映美债价格下跌以及韩国不降息的利空,但逢高见空单回补,令殖利率在1.19%附近出现支撑,终场反以小跌作收,结束前两个交易日的反弹格局.
美国是否推出第三轮量化宽松政策(QE3)的答案即将揭晓,不过交易商认为,无论有无QE3,对台债的影响只会维持一个交易日,101/9在19日标售前,发行前交易殖利率仍将维持在狭幅区间内波动,明日看在1.175-1.195%.
"没QE3也不会崩盘啊,大家会把希望放在12月."一大型证券商交易员表示.
另一证券商交易员则指出,今日101/9殖利率反弹有限,除空单回补外,五年与10年冷券筹码并未持续松动,也对主流券形成支撑,在此情形下,短线欲见101/9发行前交易殖利率突破1.20%关卡不易.
美国公债价格周三下跌,较长期公债收益率(殖利率)触及约三周高位,因此前德国宪法法院支持欧元区新抒困基金,降低了对美国公债的避险买需.指标10年期公债价格US10YT=RR下跌16/32,收益率上涨5.7个基点至1.758%,为8月22日来最高.[US/NCN]
美联储将于周四1630GMT发布政策声明,1800GMT发布最新经济预估,主席贝南克将于1815GMT主持召开媒体发布会.路透调查显示,分析师预计美联储此次会议推出第三轮量化宽松的机率有65%.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -0.33 1.1855 1.1850-1.1910 195.5
5 101/6 A01106=TWO -0.30 0.8970 0.8900-0.9000 7.0
虽然台债殖利率反弹,令殖利率曲线的短期底部确立,不过交易员指出,无论前日行政院长暗示不会用降息刺激经济,或是今日韩国不降息的消息,都无法让对利率最为敏感的五年券殖利率出现波段反弹.
"这表示债市难有多空的波段行情,仅有小幅波动的空间."一证券商交易员说.
她认为,虽然昨日101/9的空单未平仓量已达到102亿台币,但还不足以引发轧空走势,可能要进一步累积到120-150亿台币,才会蓄积足够的能量.
韩国央行周四意外维持指标利率不变,以进一步评估全球各地为应对欧债危机的行动及其他地区需求降温的影响.[ID:nSB1773046]
央行将在下周三(19日)标售101/9,金额350亿台币.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1925
5 101/6 A01106=TWO 0.8970
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯