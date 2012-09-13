路透伦敦9月13日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 欧元/美元:欧元来到1.2939美元,为2012年整体走势的61.8%回档位.我们怀疑可能会在此处见到部分获利了结....尽管如此,欧元跌势在1.2750/25美元止步,且会持续有买盘进驻,有可能进一步涨升,初步目标在1.2974/1.3004美元,此处为2月、3月和4月的低点所在位置.其上方为55周移动均线切入位1.3057美元,以及双重费波纳奇回档技术位1.3150/77美元.若跌破1.2725美元,将会进一步小幅回落至1.2509/00的支撑线,但唯有跌破此处才会逆转当前的推升走势.
美元/日圆:美元处于略高于6月低点77.65日圆,此为目前的支撑位,也是下探2012年低点76.03日圆前的最后一道防线...我们略为偏向预期美元短线弹升迈向六个月下滑趋势线切入位78.92日圆.然而,唯有收在当前9月高点79.04日圆上方,才能摆脱下档压力.
美元/瑞郎:美元兑瑞郎仍旧受压,现已接近稳固的支撑区间,该区间由3月高点0.9335瑞郎到0.9286/73的区域.这是55周移动平均和2011-2012年走势23.6%回档位所在区域,为关键的支撑区间,因此汇价应会试图在该水准附近企稳...我们会建议削减空头部位,并且尝试建立多头部位.涨势初步会在0.9500瑞郎遇阻,关键阻力位仍在短线下滑趋势切入位0.9595瑞郎.
纽约 当日 今年来 2011年
0820GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2910 1.2899 +0.09 -0.27 1.2945
美元/日圆 JPY= 77.58 77.81 -0.30 +0.83 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.18 100.38 -0.20 +0.61 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9372 0.9371 +0.01 -0.04 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6115 1.6106 +0.06 +3.73 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9769 0.9760 +0.09 -4.16 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0435 1.0465 -0.29 +2.05 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8208 0.8198 +0.12 +5.45 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.960 81.420 -0.56 +2.95 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.660 63.770 -0.17 +6.40 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.03 125.31 -0.22 +4.60 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2704 1.2755 -0.40 -3.21 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 王冠中;审校 于春红
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