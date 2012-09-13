〔欧元债市〕意大利标售三年期公债,收益率降至2010年10月以来新低

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透米兰9月13日电---意大利周四标售三年期公债的借款成本降至三年新低,持续受益于欧洲央行宣布购入欧元区疲弱国家债券的乐观市场氛围.
意大利同时进行逾一年来首次的15年期公债标售,收益率水准亦有所下滑.
标售2015年到期BTP债券的收益率(殖利率)降至2.75%,前次在7月中旬标售时的水准为4.65%.
2026年到期债券的收益率为5.32%,2011年7月的前次标售为5.9%.
意大利标售三档债券共计筹得65亿欧元,亦达成预估筹资额的高端.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。