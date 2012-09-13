〔欧元债市〕意大利标售三年期公债,收益率降至2010年10月以来新低

路透米兰9月13日电---意大利周四标售三年期公债的借款成本降至三年新低,持续受益于欧洲央行宣布购入欧元区疲弱国家债券的乐观市场氛围.

意大利同时进行逾一年来首次的15年期公债标售,收益率水准亦有所下滑.

标售2015年到期BTP债券的收益率(殖利率)降至2.75%,前次在7月中旬标售时的水准为4.65%.

2026年到期债券的收益率为5.32%,2011年7月的前次标售为5.9%.

意大利标售三档债券共计筹得65亿欧元,亦达成预估筹资额的高端.(完)