〔全球航运〕波罗的海运价指数小升,受海岬型运费上涨所拉抬

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透9月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四在连续11日下跌后小幅上涨,因海岬型运费上涨抵销了巴拿马型运持续疲弱的表现.
波罗的海乾散货运价指数升2点或0.3%,至663点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升12点或1.01%,报1,198点.日均获利增加102美元至3,592美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石价格在连涨三天后,又跌破每吨100美元,促使卖家周四减价供应.此前中国钢铁价格下滑,显示市场疲弱,需求放缓且供应过剩.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌3.3%至527点.日均获利减少135美元,至4,188美元.日均获利今年已下滑约68%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别增至6,935美元和8,660美元.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。