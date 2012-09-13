〔全球航运〕波罗的海运价指数小升,受海岬型运费上涨所拉抬

路透9月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四在连续11日下跌后小幅上涨,因海岬型运费上涨抵销了巴拿马型运持续疲弱的表现.

波罗的海乾散货运价指数升2点或0.3%,至663点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升12点或1.01%,报1,198点.日均获利增加102美元至3,592美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石价格在连涨三天后,又跌破每吨100美元,促使卖家周四减价供应.此前中国钢铁价格下滑,显示市场疲弱,需求放缓且供应过剩.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌3.3%至527点.日均获利减少135美元,至4,188美元.日均获利今年已下滑约68%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别增至6,935美元和8,660美元.(完)