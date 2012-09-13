《汇市简讯》欧元/美元走势震荡,但趋势上看1.3285

2203GMT * 欧元/美元在美联储声明后一度跌至1.2855,因停止单遭触发 * 之后反弹至1.3002 * 这些水准构成初步支撑/阻力位,1.3000是关键 * 五日、10日和20日移动均线向上,若跌向1.2900则买进 * 在5月高位1.3284之前少有阻力 * 图表:(link.reuters.com/vuq62t).(完) --编译 戴素萍;审校 张涛 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=