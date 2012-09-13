〔货币市场〕利率期货上涨,此前美联储宣布推出QE3

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约9月13日电---与短天期美国利率挂钩的期货合约价格周四上涨.此前美联储(FED)宣布将推出第三轮购债以提振经济,并维持超低利率至少至2015年中期.
先前美联储曾表示将把超低利率维持至2014年底.
美联储公布声明后,利率期货交投震荡,但截至周四午盘时该期货显示,美联储未来首次升息的时间可能是在2014年10月.
2014年10月联邦基金期货FFV4上涨3个基点至99.745,周三尾盘为99.715.
另外,美联储周四数据显示,截至9月12日止的一周,美国商业票据尚未清偿金额连续第二周萎缩.该数据为经季节调整过.
该周美国商业票据市场规模经季节调整后,萎缩66亿美元至1.015万亿(兆)美元.
在欧洲方面,欧元银行间拆放款利率(Euribor)周四触及历史低点,因市场仍然预期欧洲央行在调降对欧元区经济展望之后,未来数月仍有降息的可能.
三个月期EuriborEURIBOR3MD=从0.255%下跌至0.252%.
六个月期EuriborEURIBOR6MD=也下滑,从0.496%降至0.493%.短天期一周利率EURIBORSWD=从0.088%小跌至0.087%.欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=从0.100%跳升至0.101%.
以美元计价的三个月期EuriborUSDEURIBOR= USDIB3MD=从0.660%跌至0.632%,隔夜美元利率仍为0.305%.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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