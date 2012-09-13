〔货币市场〕利率期货上涨,此前美联储宣布推出QE3

路透纽约9月13日电---与短天期美国利率挂钩的期货合约价格周四上涨.此前美联储(FED)宣布将推出第三轮购债以提振经济,并维持超低利率至少至2015年中期.

先前美联储曾表示将把超低利率维持至2014年底.

美联储公布声明后,利率期货交投震荡,但截至周四午盘时该期货显示,美联储未来首次升息的时间可能是在2014年10月.

2014年10月联邦基金期货FFV4上涨3个基点至99.745,周三尾盘为99.715.

另外,美联储周四数据显示,截至9月12日止的一周,美国商业票据尚未清偿金额连续第二周萎缩.该数据为经季节调整过.

该周美国商业票据市场规模经季节调整后,萎缩66亿美元至1.015万亿(兆)美元.

在欧洲方面,欧元银行间拆放款利率(Euribor)周四触及历史低点,因市场仍然预期欧洲央行在调降对欧元区经济展望之后,未来数月仍有降息的可能.

三个月期EuriborEURIBOR3MD=从0.255%下跌至0.252%.

六个月期EuriborEURIBOR6MD=也下滑,从0.496%降至0.493%.短天期一周利率EURIBORSWD=从0.088%小跌至0.087%.欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=从0.100%跳升至0.101%.

以美元计价的三个月期EuriborUSDEURIBOR= USDIB3MD=从0.660%跌至0.632%,隔夜美元利率仍为0.305%.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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