〔全球金融〕巴西政府誓言遏制本国货币因美联储QE3而上涨

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.74
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路透巴西里亚9月13日电---巴西周四誓言将展开"火力强大"的措施,以免巴西经济受到美联储(FED)最新货币刺激措施的影响.巴西称将阻止外资热钱流入推高巴西货币升值.
巴西财政部长曼特加说,美联储再度大举购债,可能会让他所谓的"全球货币战争"再次复活,也就是各国争相令本国货币贬值来刺激经济成长.
曼特加此番谈话是在美联储声明之后,他表示巴西政府将密切关注美联储措施的影响.美联储最新计画包括每月以400亿美元买进抵押支持债券,实施的期限没有上限.该项措施可能导致部分资金流往高收益的新兴市场,推升当地货币走高.
"短期内如果有任何不受欢迎的资金流入巴西,我们将采取适当行动,"他说."事实就是,我们不希望雷亚尔因为美联储的措施而升值."
美联储前两次在2008和2010年推出量化宽松时,巴西也曾采取一连串行动来维护其货币竞争力.
那些行动包括:对购买本地资产课征较高的税、严厉干预汇市,以导引甚至消除因美联储计画而导致的过度游资.
巴西雷亚尔BRL=BRBY在美联储声明之后收高约0.4%,表现落后于大多数拉美货币,因投资人担心政府可能随时进场干预汇市.
相反地,墨西哥披索MXN=则大涨1.5%.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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