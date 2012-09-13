《汇市简讯》美元/韩元料将测试1,120,此前贝南克兑现宽松承诺

2258GMT * 店头市场美元/韩元开盘料报1,122,隔夜NDF在1123.5-1131.5交投 * 贝南克兑现推出更多量化宽松的承诺 * 韩元NDF一开始未做出反应,之后下跌 * 若跌破1,124,可能下看约1,112的年内低位 * 今天可能会测试1,120,因期权市场人士试图触发期权边界.(完) --编译 戴素萍;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=