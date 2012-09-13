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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 07:53 BJT

《汇市简讯》美元/马币将下探3.00下方水准

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* 店头美元/马币(林吉特)开盘料报3.0555,较上交易日收盘水准下跌约250点

* 美元/马币NDF下跌,因美联储决定采用开放式作法买进抵押支持证券(MBS)

* 马币和印度卢比在隔夜是大赢家,且未来几日可望领涨

* 只有央行出手干预才能放缓日圆以外亚币的升势,马来西亚央行和印度央行不太可能出手

* 可能会先盘整,逢美元上涨时卖出是最佳操作.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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