《汇市简讯》美元/马币将下探3.00下方水准

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
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* 店头美元/马币(林吉特)开盘料报3.0555,较上交易日收盘水准下跌约250点
* 美元/马币NDF下跌,因美联储决定采用开放式作法买进抵押支持证券(MBS)
* 马币和印度卢比在隔夜是大赢家,且未来几日可望领涨
* 只有央行出手干预才能放缓日圆以外亚币的升势,马来西亚央行和印度央行不太可能出手
* 可能会先盘整,逢美元上涨时卖出是最佳操作.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。