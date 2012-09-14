《台湾报摘》--经济日报9月14日

* 头版头条:

--美国联邦准备理事会(Fed)13日维持基准利率于零至0.25%不变,并延长维持超低利率承诺到至少2015年中,同时宣布推出开放式(open-ended)的第三轮量化宽松(QE3),每月购买400亿美元的抵押担保证券(MBS),以提振复苏步履蹒跚的经济。

* 其他:

--苹果(AAPL.O)iPhone 5正式问世,大立光(3008.TW)、鸿海(2317.TW)家族、正崴(2392.TW)成为三大赢家.市场传出苹果包下大立光今年底以前产能,要求暂缓承接新订单三个月,将带动大立光9月与下季营收挑战历史新高.鸿海下季营收也朝兆元大关新高迈进.正崴则受惠连接器大改款,营运同步加温.

--统一(1216.TW)集团大举扩充大陆产能与通路,推动以扩充产能冲刺市占率策略,今年全年资本支出高达60亿人民币(约280亿台币),较去年增加近六成,规模是历年新高.

--金管会与中央银行紧盯房市授信风险,大型行库碍于土地建筑融资承作额度所剩无几,纷纷紧缩业务.合库、国泰世华银均宣布,即日起停做土建融新客户.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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