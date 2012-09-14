《台湾报摘》--经济日报9月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--美国联邦准备理事会(Fed)13日维持基准利率于零至0.25%不变,并延长维持超低利率承诺到至少2015年中,同时宣布推出开放式(open-ended)的第三轮量化宽松(QE3),每月购买400亿美元的抵押担保证券(MBS),以提振复苏步履蹒跚的经济。
* 其他:
--苹果(AAPL.O)iPhone 5正式问世,大立光(3008.TW)、鸿海(2317.TW)家族、正崴(2392.TW)成为三大赢家.市场传出苹果包下大立光今年底以前产能,要求暂缓承接新订单三个月,将带动大立光9月与下季营收挑战历史新高.鸿海下季营收也朝兆元大关新高迈进.正崴则受惠连接器大改款,营运同步加温.
--统一(1216.TW)集团大举扩充大陆产能与通路,推动以扩充产能冲刺市占率策略,今年全年资本支出高达60亿人民币(约280亿台币),较去年增加近六成,规模是历年新高.
--金管会与中央银行紧盯房市授信风险,大型行库碍于土地建筑融资承作额度所剩无几,纷纷紧缩业务.合库、国泰世华银均宣布,即日起停做土建融新客户.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。