《新兴市场重要经济事件预告》--9月14日-9月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月14日(五)
华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(最后一日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿在金融危机:起因,后果和政策响应的会议上发表开场演讲(1800).
布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(最后一日).
利马--秘鲁央行发表通胀报告.
塞浦路斯尼科西亚--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
印度CHEMBUR--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在题为"印度经济自由化进程中金融监管者角色调整"的集会上致开幕词(0500).
印度科钦--印度央行副总裁Subir Gokarn参加一次金融会议的小组讨论(0530).
9月15日(六)
塞浦路斯尼科西亚--欧元集团会议.
9月16日(日)
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan在第二届Plain Vanilla Beans Seminar年会上致开幕词(0430).
9月17日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(至9月21日).
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(至9月18日).
新德里--印度央行发表季度中期货币政策检视报告.
9月18日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定).
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(最后一日).
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第一日).
9月19日(三)
法兰克福--欧洲央行会议,没有利率决议宣布(至9月20).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(至9月21日).
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第二日).
9月20日(四)
法兰克福--欧洲央行会议,没有利率决议宣布(最后一日).
法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300).
9月21日(五)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(最后一日).
维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(最后一日).
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 王兴亚
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。