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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 08:36 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月14日-9月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月14日(五)

华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(最后一日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿在金融危机:起因,后果和政策响应的会议上发表开场演讲(1800).

布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(最后一日).

利马--秘鲁央行发表通胀报告.

塞浦路斯尼科西亚--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

印度CHEMBUR--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在题为"印度经济自由化进程中金融监管者角色调整"的集会上致开幕词(0500).

印度科钦--印度央行副总裁Subir Gokarn参加一次金融会议的小组讨论(0530).

9月15日(六)

塞浦路斯尼科西亚--欧元集团会议.

9月16日(日)

印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan在第二届Plain Vanilla Beans Seminar年会上致开幕词(0430).

9月17日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(至9月21日).

阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(至9月18日).

新德里--印度央行发表季度中期货币政策检视报告.

9月18日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定).

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.

阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(最后一日).

比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第一日).

9月19日(三)

法兰克福--欧洲央行会议,没有利率决议宣布(至9月20).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(至9月21日).

比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第二日).

9月20日(四)

法兰克福--欧洲央行会议,没有利率决议宣布(最后一日).

法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300).

9月21日(五)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(最后一日).

维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(最后一日).

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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